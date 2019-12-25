В Петербурге 800 торговых точек нарушили ограничения во время пандемии

В отношении нарушителей сотрудники Роспотребнадзора составили административные протоколы.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в Петербурге 800 торговых точек нарушили карантинные ограничения. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета территориального развития.

Как оказалось, с 9 по 11 мая сотрудники районных администраций Петербурга вместе с полицией и Роспотребнадзором провели соответствующие рейды. Они проверили проверку 4903 объектов. Отмечается, что с 28 марта в Северной столице выявили 800 заведений, которые нарушили предписания и работали во время самоизоляции. Среди нарушителей салоны красоты, рюмочные, ломбарды, СТО, компьютерные клубы и кальянные.

Напомним, что в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки режим самоизоляции в Петербурге продлится до 31 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге.

Фото:Piter.TV