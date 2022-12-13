В ночь на воскресенье в квартире на Энгельса полыхала кухня

Пожар произошел из-за возгорании в мусорном ведре.

В Выборгском районе Петербурга сегодня, 19 февраля, произошел пожар. В доме № 135 по проспекту Энгельса вспыхнула кухня в "двушке". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:09. Выяснилось, что в квартире загорелся мусор. Огонь распространился по площади пять "квадратов".

Тушить кухню приехали 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали пламя к 02:45 ночи.

Информация о пострадавших не поступала. Устанавливается причина случившегося.

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Фото: Pxhere