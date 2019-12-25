В ночь на воскресенье в Петербурге отменили разводку мостов

Переправы не стали трогать из-за погодных условий.

В ночь на воскресенье в Северной столице отменили разводку мостов. Об этом сообщили представители "Мостотреста" в социальных сетях.

Переправы не стали разводить из-за погодных условий.

В ночь на 22.11.2020 мосты не разводятся, ухудшение метеорологических условий: усиление южного, юго-западного ветра до 15-20м/с, повышение уровня воды до +140см. CПб ГБУ "Мостотрест"

Напомним, что сегодня в Петербурге ожидается юго-западный ветер порывами до 20 м/с и метель.

Ранее мы сообщали о том, что на набережной Карповки появились фигуры ангела и медсестры.

Фото:Piter.TV