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В ночь на воскресенье в Петербурге отменили разводку мостов
Сегодня, 8:08
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IRINA_CHALKINA

В ночь на воскресенье в Петербурге отменили разводку мостов

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Переправы не стали трогать из-за погодных условий.

В ночь на воскресенье в Северной столице отменили разводку мостов. Об этом сообщили представители "Мостотреста" в социальных сетях.

Переправы не стали разводить из-за погодных условий. 

В ночь на 22.11.2020 мосты не разводятся, ухудшение метеорологических условий: усиление южного, юго-западного ветра до 15-20м/с, повышение уровня воды до +140см.

CПб ГБУ "Мостотрест"

Напомним, что сегодня в Петербурге ожидается  юго-западный ветер порывами до 20 м/с и метель.

Ранее мы сообщали о том, что на набережной Карповки появились фигуры ангела и медсестры.

Фото:Piter.TV

Теги: мосты спб, погода, разводка мостов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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