В ночь на субботу температура в Ленобласти опустится до -23 градусов

Похожая погода будет и в воскресенье, 26 декабря.

В субботу, 25 декабря, в Ленинградской области ожидаются сильные морозы, столбики термометров опустятся до -23 градусов. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ночь на субботу температура воздуха будет -13…-18 градусов. По данным синоптиков, на западе местами похолодает до -23 градусов. Ночью во всех районах области пройдет небольшой снег, на востоке прогнозируется сильный снег

В дневное время ожидается -9…-14 градусов. Снего в светлое время суток будет небольшой, в некоторых районах умеренный.

В МЧС предупредили о гололедице на дорогах. Добавим, что похожая погода будет и в воскресенье, 26 декабря. Новая рабочая неделя начнется с похолоданий до -25 градусов.

Ранее за сутки с петербургских улиц собрали более 30 тысяч кубометров снега.

Фото: pexels

