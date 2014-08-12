За сутки с петербургских улиц собрали более 30 тысяч кубометров снега

Днем 24 декабря в уборке снега участвуют 1096 единиц техники и 1264 работника.

За сутки в Петербурге выпало 9 сантиметров снега. Специалисты собрали и вывезли с городских дорог, улиц более 30 тысяч кубометров снежных масс, с начала зимы – 1,85 млн кубометров. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Минувшей ночью дороги и улицы чистили от снега 1139 единиц дорожной техники, в том числе вывозом снега занималось более 150 погрузчиков и 200 самосвалов. Днем в уборке снега участвуют 1096 единиц техники и 1264 работника.

В пятницу Петербург окажется в тыловой части циклона "Квинтинус". Погода в городе будет облачной, пройдет снег, местами сильный. Столбики термометров в городе в начале дня покажут -3…-5 градусов, к вечеру похолодает до -10…-12.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга