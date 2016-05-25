В ночь на среду съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют

В ночь на среду с 0:00 до 6:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по съезду.

Один из съездов на развязке Пулковского шоссе и КАД полностью перекроют в ночь на 25 мая. Об этом рассказали сегодня, 24 мая, в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Временное закрытие съезда связано с демонтажем опоры надземного перехода из-за ДТП. В ночь на среду с 0:00 до 6:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по съезду с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД.

Напомним, что 19 мая водитель грузового транспортного съезда при движении по съезду номер 3 (съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД), предварительно, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание контейнера на проезжую часть. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что камеры на КАД начали фиксировать превышение максимальной скорости. Камеры будут фиксировать превышение установленной на электронных знаках скорости.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"