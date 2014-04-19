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Из-за опрокинувшегося грузовика перекрыт съезд развязки КАД с Пулковским шоссе
Сегодня, 10:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из-за опрокинувшегося грузовика перекрыт съезд развязки КАД с Пулковским шоссе

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В результате ДТП повреждена опора пешеходного перехода, существует опасность обрушения.

На транспортной развязке на пересечении КАД Санкт-Петербурга с Пулковским шоссе с 10:20 перекрыт для движения транспорта съезд № 3 – съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Также запрещен вход в надземный пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Перекрытие связано с аварией. Предварительно, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание контейнера на проезжую часть.

Пострадавших нет. В результате ДТП повреждена опора пешеходного перехода, существует опасность обрушения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад

Теги: грузовик, кад, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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