На рукавах Невы 15 ноября завершается навигация

В пятницу, 15 ноября, завершается навигация на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".
То есть с 16 ноября в городе перестанут разводить Гренадерский, Кантемировский, Сампсониевский мосты. Разводка мостов, которые находятся на Неве, Большой и Малой Неве, продлится до 30 ноября.
Разводить мосты по окончании сезона навигации могут только в исключительных случаях и для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Итоги сезона и подготовка к зиме.
Фото: ВК/ CПб ГБУ "Мостотрест"
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