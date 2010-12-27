На рукавах Невы 15 ноября завершается навигация

Разводка мостов, которые находятся на Неве, Большой и Малой Неве, продлится до 30 ноября.

В пятницу, 15 ноября, завершается навигация на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

То есть с 16 ноября в городе перестанут разводить Гренадерский, Кантемировский, Сампсониевский мосты. Разводка мостов, которые находятся на Неве, Большой и Малой Неве, продлится до 30 ноября.

Разводить мосты по окончании сезона навигации могут только в исключительных случаях и для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Итоги сезона и подготовка к зиме.

Фото: ВК/ CПб ГБУ "Мостотрест"