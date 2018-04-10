Итоги сезона и подготовка к зиме: в Петербурге завершается навигация судов

В 2019 году по воде перевезли 2 600 000 пассажиров.

В Петербурге обсудили завершение навигации судов с 15 ноября. Пассажирские и торговые судна принимали 18 городских причалов. В 2019 году "Ассоциация владельцев пассажирских судов" перевезла 2 600 000 пассажиров. Сейчас службы активно готовятся к началу зимнего сезона.

Техника обслужена, спасатели готовы, все получили топлива достаточно, чтобы работать на воде. Это все службы: поисково-спасательная служба, поисково-спасательный отряд, инспекция по маломерным судам, пожарные части, которые оказывают помощь в городе на реках и каналах. Александр Радько, начальник центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Санкт-Петербургу

До конца ноября мосты будут разводить только по заявкам. С 15 ноября по 15 января и с 7 марта по 15 апреля будет запрещено выходить на лед. Нарушителей ждет наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей.

Фото и видео: Piter.TV