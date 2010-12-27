Стало известно, когда в Петербурге начнут вновь разводить мосты

Сезон навигации в следующем году начнется 10 апреля.

Названа дата начала сезона навигации в 2020 году. Мосты на Неве, ее рукавах и Малой Неве начнут разводить в следующем году 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Напомним, в Петербурге официально завершился сезон навигации и разводки мостов. С 30 ноября по 10 апреля не будут разводить мосты на Неве и Малой Неве, с 15 ноября по 20 апреля — на рукавах Невы.

Не смотря на закрытие навигации, в городе может проводиться техническая разводка мостов. Она позволит осуществить обслуживание конструкций и оборудования. Так, 3 декабря в Петербурге разводили Володарский мост, 5 декабря — Тучков мост, 10 декабря будут разводить Благовещенский мост, а 11 декабря — Троицкий.

Ранее мы писали, что петербургский "Мост глупости" поживился новой "Газелью".

Фото: mostotrest-spb.ru