Петербургские мосты готовы к навигации, но обходимости в этом нет

В Петербурге стартовала навигация, однако Финский залив и Ладожское озеро по-прежнему скованы льдом.

В Санкт-Петербурге с 10 апреля мосты через Неву и Малую Неву готовы к навигации, но полноценно действовать они начнут лишь через десять дней.

Организация "Мостотрест" сообщает, что начало навигации с 10 апреля - это исполнение постановления Смольного. По факту, судоходные компании не отправляли заявки в администрацию Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. Дело в том, что Финский залив и Ладожское озеро все еще обездвижены из-за плотного льда.

Ранее мы сообщали о том, что в движении "За безопасность" не согласны с отказом администрации создавать прогулочные зоны на Неве.

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