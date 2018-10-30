В Петербурге по воде перевезли более 2 млн пассажиров

Конец сезона навигации в Северной столице обсудили на пресс-конференции.

Закрыть сезон и подвести его итоги собрались представители транспортных компаний и полиции, МЧС и поисково-спасательной службы.

В "Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга" рассказали, что всего за 2019 год на скоростных судах проехались более 864 тысяч горожан и гостей города, а по Неве и Финскому заливу отправились более 607 тысяч пассажиров. Реки и каналы Северной столицы заинтересовали более 1,1 млн человек. Всего за год услугами компаний воспользовались 2,6 миллиона человек.

Окончательные итоги навигации станут известны после ее официального завершения. До конца ноября мосты будут разводить по заявкам.

Съемочная группа Piter.TV также отправилась на событие. Скоро – сюжет с пресс-конференции.

Видео: Piter.TV