В ночь на понедельник в пригородах Петербурга похолодает до -20 градусов

Атмосферное давление ночью существенно не изменится.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящий понедельник, 8 февраля. Информацию приводят в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, в понедельник в Северной столице ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью местами возможен слабый снег, а днем существенных осадков не ожидается. Ветер примет переменные направления, скорость – 2-5 м/с.

Ночная температура воздуха составит -15...-17 градусов. Местами в пригородах возможно похолодание до -20 градусов. Днем незначительно потеплеет – до -11...-13 градусов. На дорогах гололедица.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, но днём будет слабо повышаться.

Морозы пришли в Петербург как минимум на неделю, а вот солнечную погоду на востоке города могут испортить осадки с Ладожского озера. Об этом Piter.TV рассказывал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.

Фото: Piter.tv