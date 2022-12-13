В ночь на понедельник температура в Ленобласти может упасть до -19 градусов

Порывы ветра в регионе достигнут 6-11 м/с.

В ночь на понедельник, 27 января, в 47-ой регион нагрянут морозы. Температура в тёмное время суток в отдельных районах может опуститься до -19 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Также начало рабочей недели в Ленобласти отметится умеренным снегом и порывами северо-западного, западного ветра, которые будут достигать 6-11 м/с.

В среднем ночная температура в понедельник будет находиться в диапазоне -8…-13 градусов. В дневное время столбики термометров будут находиться в пределах -2…-7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, на дорогах возможна гололедица.

Ранее мы сообщили о том, что ГИБДД предупредило водителей из Петербурга о гололёде.

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