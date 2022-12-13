ГИБДД предупредило водителей из Петербурга о гололёде

В воскресенье, 26 февраля, автолюбителей в Северной столице призвали быть особо внимательными из-за погодных условий. Соответствующую информацию разместила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В ГИБДД подчеркнули, что в гололёд наиболее опасными считаются участки на съездах с мостов и путепроводов, на поворотах и открытых участках дорог.
Также водителей попросили не выполнять резкие манёвры и не повышать скорость.
Ранее мы сообщили о том, что в МЧС попросили петербуржцев не выходить на лёд из-за ураганного ветра.
Фото: Piter.TV
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