ГИБДД предупредило водителей из Петербурга о гололёде

Особенно опасными в непогоду считаются участки на съездах с мостов и путепроводов.

В воскресенье, 26 февраля, автолюбителей в Северной столице призвали быть особо внимательными из-за погодных условий. Соответствующую информацию разместила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД подчеркнули, что в гололёд наиболее опасными считаются участки на съездах с мостов и путепроводов, на поворотах и открытых участках дорог.

Также водителей попросили не выполнять резкие манёвры и не повышать скорость.

Ранее мы сообщили о том, что в МЧС попросили петербуржцев не выходить на лёд из-за ураганного ветра.

Фото: Piter.TV