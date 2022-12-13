В МЧС попросили петербуржцев не выходить на лёд из-за ураганного ветра

В прибрежных районах порывы ветра составят до 19 м/c.

Петербуржцам напомнили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются сегодня, 26 февраля. Опасность связана с сильными порывами ветра, которые могут достигать 15 м/с в пригороде и 19 м/c в прибрежных районах. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной столице напомнили горожанам, что выход на лёд в таком случае крайне опасен.

Также спасатели предупредили о возможном разрушении ледового покрова на водоёмах.

Главное управление МЧС России по Петербургу призывает жителей и гостей города соблюдать элементарные меры предосторожности в сложных погодных условиях и воздержаться от выхода на смертельно опасный лед водоемов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу