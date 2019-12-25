В ночь на четверг на севере ЗСД ограничат движение транспорта

Перекрывать трассу будут три раза по 15 минут.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что на севере ЗСД ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы".

Известно, что движение будет перекрыто в районе реки Каменки.

Ограничения вступят в силу в ночь на четверг с 02:00 до 02:15, с 02:35 до 02:50, а также с 03:05 до 03:20. Таким образом трассу будут перекрывать три раза по 15 минут.

Ранее мы сообщали о том, что организаторов незаконного канала миграции задержали в Петербурге.

Фото:ЗСД / VK