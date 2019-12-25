Организаторов незаконного канала миграции задержали в Петербурге

На данный момент задержаны семь человек в возрасте от 29 до 59 лет.

Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге семь человек за организацию незаконного канала миграции. Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, с мая 2019 года они помогли незаконно легализоваться в Петербурге 500 мигрантам из Узбекистана и Таджикистана. Задержанные делали им фиктивную прописку, помогали найти ненастоящую работу или жену. Поддельные документы проходили через миграционный центр на Красного Текстильщика.

В числе задержанных оказались две женщины, одну из которых неоднократно судили за мошенничество. Всем подозреваемым от 29 до 59 лет. Во время обысков правоохранители изъяли бланки паспортов, печати и прочие документы, а также более 1 млн рублей.

На данный момент четверых отпустили под подписку о невыезде. Судьба остальных пока не определена. Следствие ищет соучастников задержанных по этому уголовному делу.

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Фото: Piter.TV