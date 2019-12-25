В Петербурге рецидивистка вовлекла своего 14-летнего сына в оборот наркотиков

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 40-летней безработной женщины, которая вовлекла своего 14-летнего сына в незаконную деятельность. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, петербурженка привлекла подростка к обороту наркотиков 19 сентября в неустановленном месте Красногвардейского района. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозреваемая была неоднократно судима: в 2002 году по статье за наркотики, в 2010 и 2020 году по статье за кражу. Под административным надзором не состоит.

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