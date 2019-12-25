В Петербурге 8-классница отравилась таблетками из-за неразделенной любви

Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 13 октября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 16-летней гражданки Узбекистана, ученицы 8 класса, с острым пероральным отравлением лекарственными препаратами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девушку увезли в больницу из квартиры дома №34/3 на улице Подвойского. Как стало известно стражам порядка, она выпила неустановленное количество таблеток из-за неразделенной любви. В настоящий момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Семья на профилактическом учете не состоит. Ранее подобные инциденты не случались.

Ранее мы писали, что студент из Петербурга погиб, упав с большой высоты на западе Москвы.

Фото: Piter.TV