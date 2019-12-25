Студент из Петербурга погиб, упав с большой высоты на западе Москвы

При нем обнаружили предсмертную записку на 14 листов.

Правоохранительные органы проводят проверку после гибели 19-летнего студента на западе Москвы. Об этом пишут РИА Новости.

Тело молодого человека нашли вечером 12 октября на Большой Очаковской улице. У него были повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Погибшим оказался студент МГИМО, приехавший в столицу из Петербурга. При нем обнаружили предсмертную записку на 14 листов. Перед своей смертью молодой человек обвинил руководство факультета, на котором он учился, в том, что не сдал сессию.

Ранее мы писали, что в Петербурге на годовалую девочку рухнул комод.

Фото: Piter.TV