В Петербурге на годовалую девочку рухнул комод

У ребенка диагностировали тупую травму живота и ушиб передней брюшной стенки.

Петербургские врачи спасают жизнь годовалой девочке, на которую рухнул комод. Малышка получила серьезные травмы внутренних органов. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 10 октября. Ребенка отвезли в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у девочки тупую травму живота и ушиб передней брюшной стенки.

По словам отца пострадавшей, на малышку упал пластиковый комод. Мужчина заявил, что его дочь сама опрокинула на себя мебель, и никаких противоправных действий не совершалось. Писать заявление он не собирается. Пока о состоянии ребенка ничего не известно.

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