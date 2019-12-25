В ночь на 9 мая мосты в Петербурге разведут по обычному графику

Семь мостов "раскроются" по стандартному расписанию.

В ночь с 8 на 9 мая мосты над Невой и Большой Невой в Петербурге будут разведены по графику. Об этом сообщили в пресс-службе городского "Мостотреста".

По стандартному расписанию разведут семь главных мостов, первым "раскроется" Дворцовый (в 1.10), следом за ним, спустя 10 и 15 минут соответственно, Троицкий и Благовещенский. В 1.40 к коллегам присоединится Литейный, а в 2 часа ночи и позднее специалисты разведут Володарский, Большеохтинский мосты и мост Александра Невского.

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Фото: Piter.TV