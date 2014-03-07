Пострадавшая осталась еще и без мобильного телефона.

В ночь на 8 марта на Богословском кладбище у петербурженки отобрали банные принадлежности. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне около полуночи на проспекте Мечникова на 40-летнюю женщину напал и повалил на землю мужчина, одетый во все черное. Пострадавшая описала, что ему было 30-35 лет на вид. Женщина осталась без красной спортивной сумки, в которой были банные принадлежности и мобильный телефон. Преступник убежал в неизвестном направлении.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в незаконной охоте на лося.

Фото: Piter.tv