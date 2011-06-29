В ночь на 3 декабря в Ленобласти похолодает до -18 градусов

По данным синоптиков, столбики термометров ночью покажут до -13…-18 градусов.

В ночь на 3 декабря в Ленинградской области будет резкое похолодание. Температура воздуха опустится до -18 градусов. Об этом 2 декабря, в четверг, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМ".

По данным синоптиков, столбики термометров ночью покажут до -13…-18 градусов, в некоторых районах будет теплее – до -10 градусов. Днем температура воздуха повысится до -3…-8 градусов.

Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, а в прибрежных районах он будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет мало меняться. Отмечается, что на дорогах появится гололед.

Ранее легкий морозец и снег ожидаются в Петербурге в пятницу. Предстоящей ночью температура воздуха опустится до -10…-12 градусов.

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