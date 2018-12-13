  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:30
50
lesjasap
Код вставки плеера

"Мостотрест": в ночь на 2 мая мосты разводить не будут

0 0

Петербуржцы смогут всю ночь гулять по центру города, не боясь не попасть на другой берег Невы.

Представители "Мостотреста" заявили, что петербургские мосты в ночь с первого на второе мая не будут разведены.Данное исключение сделали ради праздника Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что согласно законодательству страны, развод мостов не производится в нерабочие праздничные дни. Данное постановление подписано правительством 29 ноября 2009 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге объявили программу празднования  на 1 мая.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: 1 мая, мостотрест, праздник весны и труда, развод мостов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии