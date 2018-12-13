"Мостотрест": в ночь на 2 мая мосты разводить не будут

Представители "Мостотреста" заявили, что петербургские мосты в ночь с первого на второе мая не будут разведены.Данное исключение сделали ради праздника Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Напомним, что согласно законодательству страны, развод мостов не производится в нерабочие праздничные дни. Данное постановление подписано правительством 29 ноября 2009 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге объявили программу празднования на 1 мая.
Фото и видео: Piter.tv
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