"Мостотрест": в ночь на 2 мая мосты разводить не будут

Петербуржцы смогут всю ночь гулять по центру города, не боясь не попасть на другой берег Невы.

Представители "Мостотреста" заявили, что петербургские мосты в ночь с первого на второе мая не будут разведены.Данное исключение сделали ради праздника Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что согласно законодательству страны, развод мостов не производится в нерабочие праздничные дни. Данное постановление подписано правительством 29 ноября 2009 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге объявили программу празднования на 1 мая.

Фото и видео: Piter.tv