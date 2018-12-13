Программа мероприятий в Петербурге на 1 мая

Piter.TV рассказывает, чем могут заняться жители и гости города в День Весны и Труда.

В среду, 1 мая, россияне будут отмечать праздник Весны и Труда. По традиции этот день начнется с праздничного шествия, в котором примут участие десятки тысяч человек по всей России. Люди выстроятся в несколько колонн и пройдут с плакатами, растяжками и шарами по главным улицам своих городов.

1 мая СПб мероприятия

В Петербурге участники шествия начнут собираться в 10 утра возле домов №73-83 по Невскому проспекту, а также на площади Восстания и вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова. Горожане выстроятся в три колонны. В первой пройдут представители "Единой России" и профсоюзов, во второй окажутся коммунисты, в третьей – объединенные демократы. Планиурется участие 57 тысяч человек.

Колонны начнут двигаться в 11 часов утра и пройдут до Дворцовой площади. Там после окончания шествия начнется митинг и концерт. "Единая Россия" в митинге участвовать не будет. Коммунисты, в свою очередь, дойдут до Исаакиевской площади, где проведут собственное собрание. Демократы отправятся до Литейного проспекта, а затем пойдут к площади Ленина для проведения акции.

В 13 часов на Казанской улице, возле дома №7 начнется "Ленинград Фест". Жителей и гостей Петербурга ждет музыка и танцы советских времен. Участники события смогут посмотреть старые мультфильмы и сделать покупки в ретро-базаре. Фестиваль будет идти до самой ночи.

В 10:30 около дома №27 по Лиговскому проспекту начнут собираться участники Монстрации. Это пародия на традиционную первомайскую демонстрацию, митинг безумных слоганов, сарказма и каламбура. Приветствуются нестандартные образы и костюмы, лозунги и плакаты. Запрещается говорить про политику, обсуждать религию и сквернословить. Только творчество и абсурд.

Колонна начнет двигаться в 11:20 и проследует от Лиговского проспекта по Невскому, Большой Морской улице к Исаакиевской площади. После запланирована большая концертная программа.

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / Ленинград фест | 1 мая | FREEDOM, ВКонтакте / МОНСТРАЦИЯ в Питере

Видео: Piter.TV, YouTube