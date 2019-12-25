В пригородах может похолодать до -15 градусов.

В ночь на 27 декабря в Петербурге похолодает до -10 градусов. Такие данные оглашены в прогнозе погоды на воскресенье. Информацию привели в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в воскресенье в Северной столице ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью местами возможен слабый снег и изморозь, днем – без существенных осадков. Ночью ветер будет иметь переменные направления, а днем будет дуть с юго-востока и юга, 5-10 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит -8...-10 градусов, в пригородах может похолодать до -13... -15 градусов, днем потеплеет до -4...-6 градусов мороза. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что новогодняя ночь в Петербурге будет не такой морозной, как того хотелось бы многим.

Фото: Piter.tv