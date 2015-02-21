В ночь на 23 февраля Петербург собираются чистить более 1,1 тыс. единиц техники

Петербуржцы продолжают жаловаться на неубранный снег в городе.

В ночь на 23 февраля дороги Петербурга собираются чистить 1164 единицы техники и 319 работников ручного труда. Об этом вечером в понедельник рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. Службы ночью будут заниматься погрузкой и вывозом собранного снега.

Учитывая прогноз, дорожные предприятия Комитета по благоустройству готовятся к превентивной обработке проезжей части и тротуаров. Особое внимание будет уделяться состоянию набережных, путепроводов, пешеходных переходов. Председатель Комитета по благоустройству поручил усилить работу по вывозу снега на снегоприемные и снегоплавильные пункты. Руководителям садово-парковых предприятий поручено обеспечить своевременную очистку от наледи, а также обработку противогололедными материалами пешеходных дорожек и площадок в садах, скверах и парках, организовать работу аварийных бригад. комитет по благоустройству

За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме.

Жилищный комитет отчитался об уборке Петербурга за понедельник, 22 февраля. В адрес Piter.tv продолжают поступать сообщения от местных жителей, которые сообщают о недостаточной уборке территорий в Московском, Василеостровском и Петроградском районе. Один из горожан даже оставил на снегу послание коммунальным службам.

Петербуржцы продолжают жаловаться на неубранный снег в городе. О реакции властей города рассказали в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

Фото: Piter.tv