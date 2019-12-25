В ночь на 14 декабря жители Ленобласти смогут наблюдать звездопад

Увидеть метеоры можно будет на всех континентах мира, кроме Антарктиды.

В ночь на понедельник жители Ленобласти смогут наблюдать звездопад – в небе можно будет заметить метеорный поток Геминиды. Об этом рассказали в группе AstroAlert в социальной сети Facebook.

Предполагается, что пик потока выпадет на 3:50 ночи 14 декабря. Метеоры одного из самых мощных звездопадов будут лететь довольно медленно – заметить метеоры можно будет на всех континентах мира, кроме Антарктиды.

В ночь на 14 декабря в Ленобласти ожидается до -11 градусов. Неделя в 47 регионе начнется с облачной погоды с прояснениями.

Фото: Pixabay