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В ночь на 14 декабря жители Ленобласти смогут наблюдать звездопад
Сегодня, 20:26
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В ночь на 14 декабря жители Ленобласти смогут наблюдать звездопад

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Увидеть метеоры можно будет на всех континентах мира, кроме Антарктиды.

В ночь на понедельник жители Ленобласти смогут наблюдать звездопад – в небе можно будет заметить метеорный поток Геминиды. Об этом рассказали в группе AstroAlert в социальной сети Facebook.

Предполагается, что пик потока выпадет на 3:50 ночи 14 декабря. Метеоры одного из самых мощных звездопадов будут лететь довольно медленно – заметить метеоры можно будет на всех континентах мира, кроме Антарктиды.

В ночь на 14 декабря в Ленобласти ожидается до -11 градусов. Неделя в 47 регионе начнется с облачной погоды с прояснениями. 

Фото: Pixabay

Теги: ленобласть, метеорный поток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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