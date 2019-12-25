Кроме того, ожидается гололедица.

В ночь на 14 декабря в Ленобласти ожидается до -11 градусов. Прогноз погоды на предстоящий понедельник опубликовали в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Неделя в 47 регионе начнется с облачной погоды с прояснениями. В большинстве районов ночью, а днем местами ожидается небольшой снег. Ветер примет восточное и юго-восточное направления, скорость – 2-5 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, местами до -11 градусов, днем потеплеет до -1...-6 градусов. Кроме того, ожидается гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

Отметим, что в понедельник в Петербурге пройдет небольшой снегопад. Температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов.

Фото: Piter.tv