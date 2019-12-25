В понедельник в Петербурге пройдет небольшой снегопад

Температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов.

В понедельник, 14 декабря, в Северной столице ожидается небольшой снегопад. Об этом сообщает в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем столбики термометров покажут от -2 до -4 днем, а ночью ожидается похолодание до -6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо.

Водителей Петербурга предупреждают о гололедице. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее мы сообщали том, что петербуржцы показали, как спят совы на Елагином острове.

Фото: Piter.TV