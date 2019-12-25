Петербуржцы показали, как спят совы на Елагином острове

Пернатых пытаются разбудить белочки.

В воскресенье, 13 декабря, петербуржцам показали фотографии, на которых совы на Елагином острове мило спят. Снимки появились в соцсетях.

Она и во сне и в полудрёме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнётся сощурившись, то зевнёт, то почесаться вздумает, то спрячется в свои богатые оперения, а то и вовсе пищуха в гости заглянет. автор фото.

На снимках видно, что пернатых пытаются разбудить белочки.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга заметили четырех редких сов.

Фото: Птицы СПб и России/вк