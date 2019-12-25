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Петербуржцы показали, как спят совы на Елагином острове
Сегодня, 15:05
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы показали, как спят совы на Елагином острове

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Пернатых пытаются разбудить белочки.

В воскресенье, 13 декабря, петербуржцам показали фотографии, на которых совы на Елагином острове мило спят. Снимки появились в соцсетях. 

Она и во сне и в полудрёме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнётся сощурившись, то зевнёт, то почесаться вздумает, то спрячется в свои богатые оперения, а то и вовсе пищуха в гости заглянет. 

автор фото.

На снимках видно, что пернатых пытаются разбудить белочки.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга заметили четырех редких сов.

Фото: Птицы СПб и России/вк

Теги: елагин остров, совы, совы спят
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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