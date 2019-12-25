В нескольких городских парках обновят детские и спортивные площадки

В общей сложности планируют установить 84 единицы игрового и спортивного оборудования.

В четверг, 10 сентября, стало известно, что в парках Петербурга планируют обновить детские и спортивные площадки. Об этом сообзили в комитете по благоустройству.

Так, новое оборудование поставят в Юсуповском, Александровском, Вяземском, Таврическом садах, саду у ТЮЗа, саду Сан-Галли, в Пулковском, Полежаевском парках, в скверах на улице Пугачева, Нижне-Каменской улице, улице Восстания. Так, специалисты установят 84 единицы нового оборудования.

Кроме того, в некоторых зеленых уголках установят 150 новых скамеек, в том числе в сквере Веры Слуцкой и саду на Литейном проспекте.

Ранее мы писали, что с 12 сентября в некоторых районах Петербурга ограничат движение.

Фото: Piter.TV