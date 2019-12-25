С 12 сентября в некоторых районах Петербурга ограничат движение

Об этом сообщили в ГАТИ на своей странице в соцсети.

Стало известно, что в субботу, 12 сентября, в некоторых районах города на долгое время ограничат движение транспорта и автомобилей, из-за чего будет изменен маршрут трамваев.

Так, с 12 сентября до 6 октября будет ограничено движение по улице Маршала Говорова от улицы Трефолева до улицы Новостроек в зоне трамвайных путей. С 12 сентября до 8 июля следующего года закроют движение по Тбилисской улице от Солунской до улицы Аккуратова.

С воскресенья, 13 сентября, до 15 15 октября для автомобилистов будет ограничено движение по Лесному проспекту от Литовской улицы до 1-го Муринского проезда.

С понедельника, 14 сентября, по 21 сентября также будет закрыт участок по Таврической улице от Кирочной до Суворовского проспекта.

Специалисты рекомендуют заранее продумывать свой маршрут и пути объезда.

Ранее мы писали, что молодежные городские центры откроют с 12 сентября.

Фото: Piter.TV