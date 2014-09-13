Трассы шести автобусных маршрутов в Петербурге изменят с 9 января

Речь идет о №№134, 262, 267, 307, 324, 392.

С 9 января в Петербурге скорректируют трассы следования шести автобусных маршрутов. Речь идет о №№134, 262, 267, 307, 324, 392, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 28 декабря.

В частности, автобус №134 теперь будет доезжать до Арцеуловской аллеи. Со следующего месяца маршрут №262 заедет на Косую линию В. О.

Трассу автобуса №267 продлят до Финляндского вокзала, а маршрут №307 изменит направление движения в Сестрорецке у Городской больницы №40. Автобусы №№324, 392 отправятся до конечной остановки "Красноборская дорога".

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее на Piter.TV: к 150-летию Мейерхольда на улицы Петербурга вышли брендированные автобусы и троллейбусы.

Фото: Piter.TV