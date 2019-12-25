Молодежные городские центры откроют с 12 сентября

Центры будут работать с некоторыми ограничениям.

Еще небольшую часть коронавирусных ограничений снимут в субботу, 12 сентября.

Сообщается, что молодые петербуржцы смогут снова заниматься в городских молодежных центрах. Так, с субботы снова разрешается проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Соответствующие изменения внесены в постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 13 марта текущего года.

Однако работа центров будет немного ограничена: приходить в помещения разрешат молодежи от 18 лет и старше, ребятам до 18 лет разрешаются занятия на улице.

Ранее мы писали, что "Мираж" откроет свои двери в ночь с пятницы на субботу.

Фото: pixabay