"Мираж" откроет свои двери в ночь с пятницы на субботу

Кинотеатр начнет показ фильмов "Довод" и "Мулан".

В среду, 9 сентября, стало известно, что сеть кинотеатров "Мираж Синема" откроются в ночь с 11 на 12 сентября в 00:00. Кинотеатры начнут работу с показов фильмов "Довод" и "Мулан".

Мы так долго ждали открытия, что решили устроить первые сеансы в полночь, не дожидаясь утра 12 сентября. Это настоящий праздник для индустрии и наших зрителей сообщил совладелец сети Олег Ивонинский

Однако не все кинотеатры сети откроются ночью. Так, Мираж Синема" в Атлантик Сити откроется 19 сентября. "Мираж" на Большом проспекте возобновит работу к концу 2020 года, а кинотеатр в ТРК "Ульянка" не откроется вовсе.

В залах зрителей будут рассаживать в шахматном порядке, интервалы между сеансами увеличат до получаса. Отмечается, что гости должны быть в СИЗ, а также обработать руки антисептиком, который установлен на территории кинотеатра. Продукция попкорн баров реализовывается в одноразовой посуде.

Ранее мы писали, что кинотеатр "Ленфильм" возвращается к работе с 12 сентября.

Фото:vk.com/miragecinema