Кинотеатр "Ленфильм" возвращается к работе с 12 сентября

В кинозал будут пускать по сто человек максимум с учетом дистанции.

Кинотеатр "Ленфильм" возобновляет работу с 12 сентября, сообщили в пресс-службе киностудии.

В зал, рассчитанный на 194 места, пустят только сто человек с учетом дистанции. К тому же, зрители должны быть в средствах индивидуальной защиты – маске и перчатках. Первыми фильмами покажут "Довод" режиссера Кристофера Нолана и "Мулан" режиссера Ники Каро.

Чуть позже, с 18 сентября, в кинотеатре начнут показ фильма "Шугалей-2" о российском социологе Максиме Шугалее, а с 24 сентября фильм "Стрельцов" о звезде советского футбола Эдуарде Стрельцове.

Записаться можно по телефону культурно-выставочного центра "Ленфильм".

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Фото: Piter.TV