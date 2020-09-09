В Петербурге снимают фильм "Хорошие девочки попадают в рай": взгляд Piter.TV

Дмитрий Месхиев снимает картину о предательстве с Юлией Пересильд в главной роли.

В Петербурге режиссер Дмитрий Месхиев снимает фильм "Хорошие девочки попадают в рай". Съемки картины о петербуржцах проходят на Васильевском острове. По сюжету, главный герой Пашка пытается пережить расставание с женой.

Это про попытки спастись, про попытки победить предательство, которое окружает нас каждый день, в котором мы сами участвуем, которое меняет иногда судьбы наши, жизни наши. При этом, это все в ауре питерского кино, я для себя это формулировал, как такое городское петербургское кино. Дмитрий Месхиев, режиссер

Роль безымянной незнакомки, которую встречает главный герой, сыграет заслуженная артистка России Юлия Пересильд. По ее словам, она давно хотела сделать совместную работу с режиссером.

Я именно хотела, чтоб мы вместе поработали, как актриса и режиссер. Я рада, что это случилось не на крупнобюджетном фильме, а на такой картине, где главное – два персонажа, мужчина и женщина. Нам ничего не мешает, мы можем заниматься по-настоящему ювелирной работой. Юлия Пересильд, актриса

Сьемки картины планируют завершить в середине сентября. Зрители смогут увидеть фильм в следующем году на одной из интернет платформ.

Фото и видео: Piter.TV