Трамваи №24, 27 изменят движение до 31 декабря из-за ремонта на улице Грибакиных

Рабочие будут ремонтировать трамвайные пути на улице Грибакиных между выездом и въездом в Трамвайный парк № 7, из-за этого трамваи №24 и №27 изменят движение.

В среду, 15 декабря, в пресс-службе "Горэлектротранса" предупредили горожан об изменении движения трамваев №24, 27 с 16 по 31 декабря.

Трамвайное движение с 01:50 16 декабря до 04:30 20 декабря по улице Грибакиных в одном направлении от проспекта Обуховской Обороны до улицы Бабушкина будет закрыто из-за ремонта трамвайных путей выездом и въездом в Трамвайный парк № 7.

В связи с этим трамвай №24 проследует от станции метро "Рыбацкое" по постоянной трассе до Перекупного переулка. В обратном направлении движение будут осуществлять через территорию Трамвайного парка №7, но с отменой остановки "Улица Бабушкина" на улице Грибакиных.

Трамвай №27 также пойдет от станции метро "Рыбацкое" до станции "река Оккеpвиль". В обратном направлении также движение будут осуществлять через территорию Трамвайного парка №7, но с отменой остановки "Улица Бабушкина" на улице Грибакиных.

С 20 по 31 декабря трамваи №24 и №27 будет ходить от станции "Трамвайный парк имени Володарского" по постоянной трассе до конечных станций "Перекупной переулок" и "река Оккервиль" соответственно.

Фото: Piter.tv