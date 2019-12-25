В петербургских университетах, аэропорте и вокзалах искали "бомбы"

На время проверки были эвакуированы 800 граждан.

В пятницу, 18 сентября, в Петербурге прошли проверки нескольких крупных объектов на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как стало известно Piter.tv, с трех разных адресов электронной почты в ФСБ поступили сообщения об угрозе взрывов в Архитектурно-строительном университете, СПбГУ, колледже информационных технологий на Кирочной улице, военной Академии связи, Медико-социальном институте, Академическом университете, Финансовом университете, аэропорту "Пулково", "Меге Парнас", пяти железнодорожных и трех автовокзалов, больницы, пяти гипермаркетов, одного родильного дома, одиннадцати школ и семнадцати детских садов.

За время проверок из вышеуказанных зданий были эвакуированы 800 человек. В результате взрывных элементов обнаружено нигде не было.

Ранее мы рассказали о том, что полиция эвакуировала 875 человек из ТЦ, судов и больниц из-за сообщений о минировании.

Фото: Piter.TV