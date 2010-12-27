В марте в Петербурге введут новые ограничения движения

Некоторые дороги ограничат од сентября.

Государственная административно-технической инспекция информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения в нескольких районах города.



В течение двух месяцев (со 2 марта по 30 апреля) будут полностью перекрыто движение по Аптекарскому переулку от Миллионной улицы до Круглого переулка. На данном участке будут проходить работы по размещению временного ограждения



В течение семи месяцев (с 4 марта по 27 сентября) по аналогичной причине будет недоступны ряд учасктков от Волковского проспекта до Грузинской улицы.



Помимо этого, в связи с работами по реконструкции тепловой сети полностью закрывается движение транспорта на перекрестке Воронежской улицы и Прилукской улицы. Работы продлятся с 5 марта по 18 марта.



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