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В марте в Петербурге введут новые ограничения движения
Сегодня, 13:59
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Rybka123

В марте в Петербурге введут новые ограничения движения

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Некоторые дороги ограничат од сентября.

Государственная административно-технической инспекция информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения в нескольких районах города.

В течение двух месяцев (со 2 марта по 30 апреля) будут полностью перекрыто движение по Аптекарскому переулку от Миллионной улицы до Круглого переулка. На данном участке будут проходить работы по размещению временного ограждения

В течение семи месяцев (с 4 марта по 27 сентября) по аналогичной причине будет недоступны ряд учасктков от  Волковского проспекта до Грузинской улицы.

Помимо этого, в связи с работами по реконструкции тепловой сети полностью закрывается движение транспорта на перекрестке Воронежской улицы и Прилукской улицы. Работы продлятся с 5 марта по 18 марта.

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Фото: pixabay.com 

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Теги: гати, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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