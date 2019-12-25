В некоторых деревнях Тихвинского района прошел "масочный рейд"

Нарушений не выявили.

В пятницу, 5 июня, в трех деревнях Тихвинского района провели "масочный рейд". Об этом сообщило издание "Онлайн47".

Специалисты проверили, как выполняется запрет на вход в магазины без масок. Также сотрудники областного комитета по МСУ и комитета по тарифам и ценовой политике региона вместе с сотрудником полиции проверили наличие антисептиков и соблюдение других санитарно-противоэпидемических норм. Всего было проверено 7 магазинов в деревнях Горка, Березовик и Бор, все они исправно соблюдают необходимые меры.

Ранее мы писали, что на Малой Балканской сносят ангары с автомастерскими.

Фото: pixabay