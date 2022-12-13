Инвесторы вложили более 100 млрд рублей в недвижимость Петербурга

Так, из них 59,6 млрд руб. вложили в площадки под девелопмент, а 45,3 млрд руб. — в готовые объекты.

По итогам 2022 года общая сумма инвестиций в недвижимость Петербурга составила 104,9 млрд руб. Это меньше показателя прошлого года почти на 40%. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании NF Group.

Так, из них 59,6 млрд руб. вложили в площадки под девелопмент, а 45,3 млрд руб. — в готовые объекты. Большая часть инвестиций была в области приобретения офисных зданий (45%), при этом объем сделок остался на уровне 2021 года — около 20 млрд руб.

Отметим, что значительнее всего увеличился интерес инвесторов к гостиничной недвижимости, сумма сделок достигла 7 млрд руб. по итогам прошлого года. Также объем инвестиций вырос в участки, предназначенные под коммерческое строительство рекреационных объектов и баз отдыха в сегменте гостиничной недвижимости — до 2,3 млрд руб.

Ранее инвестиции в офсетный контракт на производство лекарств в Петербурге превысили 4 млрд рублей. Победителем конкурса на заключение сделки стало АО "Р-Фарм".

Фото: Piter.tv

