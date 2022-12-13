Инвестиции в офсетный контракт на производство лекарств в Петербурге превысили 4 млрд рублей

Победителем конкурса на заключение сделки стало АО "Р-Фарм".

Власти Северной столицы заключили первый для города офсетный контракт на производство жизненно необходимых препаратов. В конкурсе на заключение сделки победило АО "Р-Фарм". Генеральный директор компании Василий Игнатьев уже провёл встречу с губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как отметили руководители, общий объём инвестиций "Р-Фарм" превысит 4 млрд рублей, 2,9 млрд из которых пойдут на строительство и оснащение, а ещё 1,2 млрд − на НИОКР и освоение технологий.

Как победитель контракта, предприятие обязуется в течение 10-ти лет выпускать не менее 31-ого наименования лекарств, основная часть которых направлена на лечение сердечно-сосудистых, неврологических, онкологических заболеваний, сахарного диабета. Также город получит примерно 300 рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в казну.

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