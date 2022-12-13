Петербургские компании получат более 60 млн на рабочие места для инвалидов

Преференции также дадут предприятиям, которые оснастят современным оборудованием места для трудоустройства горожан с ограниченными возможностями.

В этом году петербургские компании получат субсидии на сумму более 60 млн рублей на рабочие места для инвалидов. Соответствующее постановление подписал губернатор города. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Преференции также дадут предприятиям, которые оснастят современным оборудованием места для трудоустройства горожан с ограниченными возможностями.

За последние три года за счёт средств городского бюджета в Петербурге уже создали и модернизировали 686 рабочих мест для инвалидов. На работу в такие офисы приняли 219 горожан.

Ранее льготникам отказали в субсидии на газификацию в Лодейном Поле. В Ленобласти льготники могут рассчитывать на субсидию до 200 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

