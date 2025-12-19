Петербургский бизнес увеличивает число компаний при снижении штата

Компании Петербурга теряют работников несмотря на рост регистрации.

Петербургские компании наращивают количество организаций, но сокращают численность сотрудников с осени прошлого года. К началу года компании Санкт-Петербурга сократили около трех тысяч сотрудников. Снижение численности работников фиксируется с октября 2025 года. Отмечается, что в период с 10 декабря по 10 января в городе увеличилось количество зарегистрированных компаний и предпринимателей, однако общее число работников в этих организациях сократилось. По данным Федеральной налоговой службы, число индивидуальных предпринимателей выросло с двухсот двадцати шести тысяч до двухсот двадцати девяти тысяч. Количество юридических лиц увеличилось со ста шестидесяти двух тысяч четырехсот семнадцати до ста шестидесяти двух тысяч восьмисот тридцати пяти. Согласно информации портала "HeadHunter", в прошлом году петербургские работодатели размещали десятки тысяч вакансий. Наиболее востребованными специалистами стали бухгалтеры, администраторы, пекари, официанты, врачи, инженеры-конструкторы и водители. Ранее, в октябре 2025 года, глава Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко сообщал, что уровень безработицы в городе составил один и пять десятых процента, что ниже среднероссийского показателя.

Депутат Немкин: разговоры о якобы взломе Max выглядят осознанным вбросом.

Фото: Piter.tv