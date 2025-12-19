В Петербурге суды почти 50 раз останавливали работу компаний за год

Число приостановок деятельности бизнеса в Петербурге снизилось по сравнению с 2024.

В 2025 году суды Санкт-Петербурга вынесли 47 решений о приостановке деятельности юридических лиц по административным делам, за три года показатель вырос более чем в два раза. Такие данные привела руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суды Санкт-Петербурга в 2025 году приняли 47 постановлений о временной приостановке деятельности компаний, признанных нарушителями административного законодательства.

Для сравнения, в 2024 году было вынесено 52 аналогичных решения, а в 2023 году — 22. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с прошлым годом, показатель остается существенно выше уровня 2023 года. За последние три года увеличилось и количество административных материалов, по которым законом предусмотрена возможность приостановки деятельности юридического лица. В 2023 году в суды поступило 37 таких протоколов, к концу 2025 года их число достигло 77.

Одновременно выросли количество и суммарный размер штрафов. В 2025 году суды назначили 30 штрафов на общую сумму 0,9 млн рублей. В 2023 году по аналогичным делам было вынесено 15 штрафных решений на сумму 0,45 млн рублей. Основная часть протоколов, которые могут повлечь приостановку деятельности компаний, поступает в суды от Роспотребнадзора. Реже инициаторами таких дел выступают другие контролирующие ведомства.

Фото: Piter.TV