Льготникам отказали в субсидии на газификацию в Лодейном Поле

В Ленобласти льготники могут рассчитывать на субсидию до 200 тыс. рублей.

Жители Лодейного Поля заявили, что им отказали в получении субсидий на газификацию частных домов на улице Титова. Об этом они рассказали губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, пишут "Невские новости".

Речь идет о компенсации средств, которые нужны для прокладки сети, а также покупки газового котла и плиты. Местным жителям сообщили, что предоставление субсидий якобы остановлено. Глава региона опроверг данную информацию, заявив, что выплаты запланированы на три года вперед и выдаваться будут. Отказ связан исключительно с действиями недобросовестных компаний.

В Ленобласти льготники могут рассчитывать на субсидию до 200 тыс. рублей. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица могут рассчитывать на компенсацию до 300 тыс. рублей. Также 180 тыс. предусмотрено для собственников домов, зарегистрированных в них более года.

Ранее на проспекте Чернышевского неизвестные распылили в лицо петербурженке газ и выхватили сумку с $5000. Очевидец происшествия выхватил сумку у неизвестных и вернул её петербурженке.

Фото: Piter.tv

